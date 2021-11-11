Лукашенко попросил Россию вмешаться в конфликт Беларуси и Польши. «Пускай кричат»

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Лукашенко, рукопожатие, путин владимир, лукашенко александр
Александр Лукашенко выразил беспокойство ситуацией на границе Беларуси Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина направить стратегическую авиацию на границу Беларуси. Лукашенко сообщил, что обеспокоен возникшей ситуацией и хочет держать ее под контролем.

«Как я вчера заметил, они направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают», — передает слава Лукашенко telegram-канал BELTA.

Ранее исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко. В телефонном разговоре с главой РФ Меркель сообщила, что в данной ситуации мигрантов используют в политических целях. О массовых скоплениях мигрантов на границе Беларуси и Евросоюза стало известно в начале ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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