Александр Лукашенко выразил беспокойство ситуацией на границе Беларуси Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина направить стратегическую авиацию на границу Беларуси. Лукашенко сообщил, что обеспокоен возникшей ситуацией и хочет держать ее под контролем.

«Как я вчера заметил, они направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают», — передает слава Лукашенко telegram-канал BELTA.

Ранее исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко. В телефонном разговоре с главой РФ Меркель сообщила, что в данной ситуации мигрантов используют в политических целях. О массовых скоплениях мигрантов на границе Беларуси и Евросоюза стало известно в начале ноября.