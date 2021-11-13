Часть россиян получит по 100 тысяч рублей за прививку от COVID

Правительство решило провести два дополнительных розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса россиян. Соответствующее постановление вступает в силу 14 ноября.
Кабмин продлил акцию до 31 декабря 2021 года. Отмечается, что денежные призы получит тысяча человек. Принять участие в лотерее могут все, кто сделал прививку отечественной вакциной до проведения розыгрыша. Отмечается, что если препарат двухкомпонентный, то нужно успеть сделать оба укола, передает «Парламентская газета». Сообщение о выигрыше поступит в личный кабинет на портале «Госуслуги».
Розыгрыш денег среди вакцинированных граждан стартовал 1 сентября. По номеру сертификата о вакцинации с помощью генератора случайных чисел были определены 500 победителей, которые получили по 100 тысяч рублей.
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