13 ноября 2021

Экономист раскрыла, как получить максимальную пенсию в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы. Дети. Пенсионеры. Курган, дедушка, бабушка, пожилые люди, пенсионеры, медицинская маска
Для получения максимально возможной пенсии нужно собрать ряд документов Фото:

Чтобы получить максимально возможную пенсию необходимо подтвердить стаж, заработок и особые условия труд. Об этом рассказал декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

По ее словам, для получения максимально возможной пенсии необходимо предоставить в ПРФ трудовую книжку (подлинник), трудовые договоры, приказы о назначении на должность, ведомости выплаты зарплаты, архивные справки о деятельности организации (если оно закрылось), военный билет. Кроме того, потребуется передать справки об инвалидности, документы о периодах работы на Крайнем севере, в сельской местности и жизни там, документы об иждивенцах, нетрудоспособных членах семьи и о доходах всех членов семьи, передает «Прайм».

Григорьева отметила, что если гражданин не обращается в ПФР с дополнительными документами, то ему назначают выплаты на основе данных, которые есть в распоряжении фонда. Также она напомнила, что с 2002 года на каждого официально оформленного работника ведутся лицевые счета в ПФР, поэтому, обращаясь за назначением пенсии, надо подтверждать размер заработка, который был до 2002 года. Заработок, который россиянин получал с 2002 года, отражен на лицевом счете.

Ранее ПФР сообщил, что если россияне принесут неполный пакет документов для оформления пенсии, они могут столкнуться с задержкой первой выплаты. В пресс-службе пояснили, что затем неоплаченные средства будут возмещены.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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