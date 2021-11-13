Экономист раскрыла, как получить максимальную пенсию в России

Чтобы получить максимально возможную пенсию необходимо подтвердить стаж, заработок и особые условия труд. Об этом рассказал декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
По ее словам, для получения максимально возможной пенсии необходимо предоставить в ПРФ трудовую книжку (подлинник), трудовые договоры, приказы о назначении на должность, ведомости выплаты зарплаты, архивные справки о деятельности организации (если оно закрылось), военный билет. Кроме того, потребуется передать справки об инвалидности, документы о периодах работы на Крайнем севере, в сельской местности и жизни там, документы об иждивенцах, нетрудоспособных членах семьи и о доходах всех членов семьи, передает «Прайм».
Григорьева отметила, что если гражданин не обращается в ПФР с дополнительными документами, то ему назначают выплаты на основе данных, которые есть в распоряжении фонда. Также она напомнила, что с 2002 года на каждого официально оформленного работника ведутся лицевые счета в ПФР, поэтому, обращаясь за назначением пенсии, надо подтверждать размер заработка, который был до 2002 года. Заработок, который россиянин получал с 2002 года, отражен на лицевом счете.
Ранее ПФР сообщил, что если россияне принесут неполный пакет документов для оформления пенсии, они могут столкнуться с задержкой первой выплаты. В пресс-службе пояснили, что затем неоплаченные средства будут возмещены.
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