Владимир Соловьев не принял полученные от государства выплаты

Телеведущий Соловьев заявил, что не подавал заявки на выплаты пострадавшим от коронавирусного кризиса предпринимателям. Он утверждает, что поручил своим бухгалтерам вернуть деньги.
«Не знаю была ли она [субсидия]. Сказал бухгалтерам: вы, пожалуйста разберитесь, что это такое, и обязательно верните деньги. А дальше пусть ищут варианты, как это сделать», — рассказал Соловьев в беседе с РБК.
Ранее появилась информация, что Соловьев получил несколько десятков тысяч рублей от государства как пострадавший от пандемии коронавируса предприниматель. Отмечалось, что в 2020 году он дважды обращался за получением субсидии от государства как представитель «малого и среднего бизнеса».
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