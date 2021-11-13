13 ноября 2021

Владимир Соловьев не принял полученные от государства выплаты

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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев на открытии Мастерских Новых медиа. Москва, соловьев владимир
Соловьев поручил вернуть коронавирусную субсидию Фото:

Телеведущий Соловьев заявил, что не подавал заявки на выплаты пострадавшим от коронавирусного кризиса предпринимателям. Он утверждает, что поручил своим бухгалтерам вернуть деньги.

«Не знаю была ли она [субсидия]. Сказал бухгалтерам: вы, пожалуйста разберитесь, что это такое, и обязательно верните деньги. А дальше пусть ищут варианты, как это сделать», — рассказал Соловьев в беседе с РБК.

Ранее появилась информация, что Соловьев получил несколько десятков тысяч рублей от государства как пострадавший от пандемии коронавируса предприниматель. Отмечалось, что в 2020 году он дважды обращался за получением субсидии от государства как представитель «малого и среднего бизнеса».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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