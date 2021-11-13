13 ноября 2021

В ПФР рассказали, как получить прибавку к пенсии в 25%

© Служба новостей «URA.RU»
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ПФР рассказал пенсионерам со стажем до 1991 года о праве на дополнительную прибавку Фото:

Россияне, работавшие официально до 1991 года, могут рассчитывать на новую прибавку к пенсионным выплатам. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России.

«Валоризация означает увеличение расчетного пенсионного капитала на 10% всем гражданам с трудовым стажем до 2002 года, а также дополнительно по 1% за каждый год стажа до 1991 года», — комментируют в ПФР, передает «Вечерний курьер».

В ПФР отметили, что подобный механизм применяется для всех страховых пенсий. Человек, имевший 15 лет трудового стажа до 1991 года, может рассчитывать на увеличение рассчетного пенсионного капитала на 25%.

Ранее комитет Совфеда по социальной политике поддержал изменения в трудовом и пенсионном законодательстве. Там предложили аннулировать виды на жительство пенсионеров-иностранцев или лиц без гражданства. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о включении в стаж работы периодов обучения и дополнительного профессионального образования, отмечает РАПСИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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