В полиции Екатеринбурга установили «палочную систему» по COVID, заявил источник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В полиции Екатеринбурга ввели «палочную систему» для сотрудников. Согласно данным источника URA.RU, полицейских заставляют составлять определенное количество протоколов за нарушение масочного режима. Из-за этих задач начальства, с которыми не согласны силовики, многие объявили об увольнении.

«Полицейским Екатеринбурга руководство ставит „палочную систему“. Из-за данной палочной системы много сотрудников увольняются. Так же имеется информация, что во всех отделах ставят планы на наказания граждан с протоколами по масочному режиму», — рассказал источник URA.RU.

Анонимный источник URA.RU также передал бланк расстановки личного состава одного из отделов полиции Екатеринбурга. «Необходимо составить по 2 протокола каждому по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), проверить по 2 объекта и беседы с гражданами по алкоголю», — сказано в документе, подписанном замначальником отдела ОП.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, в системе МВД уже достаточно давно «палочная система» официально отменена. Он отметил, что уже доложил руководству полицейского главка области о появлении в СМИ опубликованной ниже фотокопии документа. Теперь, по словам Горелых, предстоит выяснить, насколько указанное там соответствует действительности.

30 октября сотрудники Росгвардии, полиции и министерства общественной безопасности Свердловской области вышли в рейды по проверке соблюдения масочного режима в Екатеринбурге. Представители ведомств искали нарушителей в общественном транспорте. Позднее проверка стартовала в торговом центре «Гринвич».

Источник URA.RU