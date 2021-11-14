Соцсети защитили уволившихся из-за «палочной системы» силовиков. «Настоящие полицейские»

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Ситуация возле ОВД Химок, во время суда над оппозиционером. Москва, полиция, полицейский, полицейское оцепление
Полицейских Екатеринбурга, по данным источника, заставляют штрафовать граждан за отсутствие масок Фото:

Полицейских Екатеринбурга, согласно данным источника URA.RU, заставляют штрафовать граждан за отсутствие масок по «палочной системе». Из-за этих задач, с которыми не согласны силовики, некоторые из них объявили об увольнении. В соцсетях многие россияне поддержали решение уволившихся полицейских.

Одни пользователи благодарят сотрудников МВД, а кто-то не видит в их действиях чего-то выдающегося. URA.RU собрало самые интересные комментарии по этому поводу.

Многие россияне благодарят родителей полицейских за хорошее воспитание.
…, а кто-то радуется тому, что в стране остались «настоящие полицейские»
А кто-то рассуждает на тему того, что бы они сделали на месте полицейских
А некоторые пользователи задаются весьма логичными вопросами

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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