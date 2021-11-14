Полицейских Екатеринбурга, по данным источника, заставляют штрафовать граждан за отсутствие масок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полицейских Екатеринбурга, согласно данным источника URA.RU, заставляют штрафовать граждан за отсутствие масок по «палочной системе». Из-за этих задач, с которыми не согласны силовики, некоторые из них объявили об увольнении. В соцсетях многие россияне поддержали решение уволившихся полицейских.

Одни пользователи благодарят сотрудников МВД, а кто-то не видит в их действиях чего-то выдающегося. URA.RU собрало самые интересные комментарии по этому поводу.

Многие россияне благодарят родителей полицейских за хорошее воспитание. Telegram

…, а кто-то радуется тому, что в стране остались «настоящие полицейские» Telegram

А кто-то рассуждает на тему того, что бы они сделали на месте полицейских Telegram

А некоторые пользователи задаются весьма логичными вопросами Telegram