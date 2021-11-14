Шойгу предложил ввести новый обязательный экзамен в вузах

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу предложил ввести экзамен по географии при поступлении в вуз Фото:

Экзамен по географии необходимо сделать обязательном при поступлении в вузы. С таким предложением выступил президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу во время проведения географического диктанта.

«Предлагаю ректорам вузов включить этот предмет во вступительные испытания, а абитуриентам — не бояться сдавать его», — приводит слова Шойгу РИА «Новости». Как отметил министр, в МГУ намерены ввести экзамен по географии при поступлении на 11 факультетов (ранее данный экзамен сдавался только при поступлении на один факультет).

Ранее Рособрнадзор опубликовал график сдачи экзаменов ЕГЭ в 2021 году. Начало экзаменов для выпускников школ запланировано на 31 мая, напоминает агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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