Шойгу предложил ввести новый обязательный экзамен в вузах

Сергей Шойгу предложил ввести экзамен по географии при поступлении в вуз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экзамен по географии необходимо сделать обязательном при поступлении в вузы. С таким предложением выступил президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу во время проведения географического диктанта.

«Предлагаю ректорам вузов включить этот предмет во вступительные испытания, а абитуриентам — не бояться сдавать его», — приводит слова Шойгу РИА «Новости». Как отметил министр, в МГУ намерены ввести экзамен по географии при поступлении на 11 факультетов (ранее данный экзамен сдавался только при поступлении на один факультет).

Ранее Рособрнадзор опубликовал график сдачи экзаменов ЕГЭ в 2021 году. Начало экзаменов для выпускников школ запланировано на 31 мая, напоминает агентство Nation news.