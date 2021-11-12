Жириновский предсказал смену политического режима в России

Владимир Жириновский заявил, что действующие лидеры российских партий настроены враждебно по отношению друг к другу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что следующая власть в России не будет похожа на период правления нынешнего президента РФ Владимира Путина. По его словам, исторически сложилось, что со сменой правителя страны сменялась и политика.

«Вспомните, как было при Ельцине, и как сейчас. Совсем другое все. Как было при Брежневе, а потом при Горбачеве. Все совсем другое. Всегда есть риск. Надо находить такую формулу, чтобы наша жизнь не была в зоне риска. Чтобы мы вместе договаривались. Вместе сидели за круглыми столами», — заявил Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам политика, действующие главы партий настроены враждебно по отношению друг к другу. «Я 32 года руковожу партией. В Госдуме мы ни разу не сели за один стол хотя бы втроем — я, Зюганов и Миронов. Они левые — неуправляемые. Им нужна только революция», — подытожил он.

Ранее Жириновский предрек объединение России и Беларуси в одно государство. По словам депутата, в 2022 году у двух стран будет общая валюта, один парламент и один президент. Политик отметил, что после принятия новой Конституции, президент Беларуси Александр Лукашенко добровольно покинет свой пост.