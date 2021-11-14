14 ноября 2021

Ученый рассказал о последствиях ревакцинации против COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Гинцбург рассказал, что будет со здоровьем человека после неоднократной ревакцинации Фото:
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Коронавирус COVID-19

После неоднократной ревакцинации против COVID-19 негативных последствий замечено не было. Об этом сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Были [случаи ревакцинации несколько раз], наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо», — поделился ученый с ТАСС. Он добавил, что при ревакцинации, необходимой для поддержания достаточного уровня антител к SARS-CoV-2, «абсолютно никаких» негативных последствий для здоровья не наблюдалось.

Вывод о безопасности ревакцинации Гинцбург сделал на основе многократных наблюдений за пациентами. По словам ученого, после повторного введения антител, организм не теряет защиту.

Накануне Александр Гинцбург заявил о том, что в России разрабатывается лекарство специально для тяжелобольных коронавирусной инфекцией, сообщает «Ридус». Для его разработки понадобится больше времени, чем для создания препаратов на основе антител.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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