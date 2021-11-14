Ученый рассказал о последствиях ревакцинации против COVID-19

После неоднократной ревакцинации против COVID-19 негативных последствий замечено не было. Об этом сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Были [случаи ревакцинации несколько раз], наблюдали за титром антител, все нормально, все хорошо», — поделился ученый с ТАСС. Он добавил, что при ревакцинации, необходимой для поддержания достаточного уровня антител к SARS-CoV-2, «абсолютно никаких» негативных последствий для здоровья не наблюдалось.
Вывод о безопасности ревакцинации Гинцбург сделал на основе многократных наблюдений за пациентами. По словам ученого, после повторного введения антител, организм не теряет защиту.
Накануне Александр Гинцбург заявил о том, что в России разрабатывается лекарство специально для тяжелобольных коронавирусной инфекцией, сообщает «Ридус». Для его разработки понадобится больше времени, чем для создания препаратов на основе антител.
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