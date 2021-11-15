РБК: количество похорон в Москве выросло на треть

Количество похорон возрастает вместе со всплесками волн COVID-19, заявил Екимов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Количество похорон в Москве по сравнению с допандемийным временем увеличилось на 25-30%, рост происходит сообразно с волнами коронавируса. Об этом сообщил глава похоронной службы ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

«Этот рост носит характер скачкообразный и связан с так называемыми волнами пандемии. Увеличиваются, естественно, объемы нашей работы пропорционально доле учреждения в том или ином сегменте рынка ритуальных услуг», — рассказал Екимов в интервью РБК.

С января по сентябрь этого года количество погребений в службе «Ритуал» составило 85,5 тыс. В допандемийные годы, в 2019 и 2018, количество составляло 77,7 тыс. и 76,1 тыс. соответственно. Резкое увеличение было в июне—июле 2021, ноябре и мае 2020 года. При этом самая большая нагрузка пришлась на крематории, отметил Екимов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что чаще всего от коронавируса умирают люди старше 60 лет и непривитые от COVID граждане. Она также отметила, в последние три недели в России наблюдается снижение темпов распространения коронавирусной инфекции. Уровень коллективного иммунитете в РФ на данный момент составляет 48,4%.