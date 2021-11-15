Антипрививочники предпочитают слушать не слишком грамотных соседей, а не врачей, отметил Михаил Мурашко Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Большинство пациентов ковидных госпиталей России планировали привиться от коронавируса, но затянули с решением вопроса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, те, кто сомневается в необходимости вакцинации, являются исключением из правил.

«Чаще всего говорят: вот, мол, собирались [привиться от COVID-19], но затянули, сглупили, теперь жалеем. Лишь один человек продолжал сомневаться в необходимости вакцинации. Это скорее исключение из правил. Убежденных противников вакцинации — единицы», — цитирует Михаила Мурашко ТАСС.

По словам министра, антипрививочники предпочитают слушать «не слишком грамотного соседа», а не врачей, которые обладают нужным опытом и знаниями. При этом большинство тех, кто не вакцинировался и оказался на кислородной терапии или в реанимации, очень напуганы ситуацией, подчеркнул Мурашко. Министр добавил, что после у многих пациентов наблюдаются когнитивные проблемы, тревожность и утомляемость.

Глава Минздрава РФ отметил, что в европейских странах также, как и в России, допускают в социальную среду только тех, кто поставил прививку от коронавируса. Он привел в пример Францию, где обладатели сертификата о вакцинации могут поехать в метро, купить билет на самолет, пойти в кафе или театр. Остальные, по словам министра, должны сидеть дома.

По словам Мурашко, низкие темпы вакцинации от COVID-19 связаны с отношением людей к коллективной безопасности. Сам министр, по его словам, привился от коронавируса еще в мае прошлого года, когда отечественный препарат «Спутник V» только проходил испытания.

Мурашко отметил, что уже завершились исследования по сочетанию прививок от коронавируса и от гриппа. По его словам, такая комбинация возможна и усиливает эффект.

Ранее стало известно, что до конца 2021 года Госдума РФ может ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для всех россиян. Соответствующий законопроект уже внесен в план работы нижней палаты парламента на ноябрь 2021 года. Если его примут, то вакцинацию от коронавируса внесут в национальный календарь прививок, передает Life .