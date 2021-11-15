Шойгу похвалил сына мэра челябинского города

Сергей Шойгу отметил вопрос о российских моряках Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вопрос Глеба Виноградова, сына мэра Троицка (Челябинская область), был признан лучшим в конкурсе «Географический диктант». Вопрос Виноградова-младшего о российских моряках отметил президент Русского географического общества, министр обороны РФ Сергей Шойгу. Конкурс транслировался в прямом эфире на YouTube.

«Многие вопросы связаны с современной деятельностью Русского географического общества. Вопросы, связанные с экспедициями, открытием разного рода памятников. В некотором плане они связаны с моей прошлой профессией. В частности, памятник нашим морякам в Мессине, которые первые пришли не помощь после разрушительного землетрясения», — высказался Шойгу по результатам конкурса.

«Сыном горжусь. Очень рад, что из сотен вопросов его вопрос вошел в число четырех победителей. Особое внимание на вопрос Глеба обратил Сергей Шойгу. Было очень приятно, что эксперты высоко оценили работу сына», — поделился с URA.RU своими эмоциями отец победителя Александр Виноградов.

Виноградов старший добавил, что его сын не только отлично учится, но и всегда активно принимает участие во внеурочной деятельности. Учитывая, что диктант писали в 106 странах, данная победа еще более значима.

«Географический диктант» проводится с 2015 года Русским географическим обществом. Конкурс был организован для популяризации географических знаний и повышения интереса к географии России.

Во время проведения географического диктанта Сергей Шойгу предложил ввести экзамен по географии в список обязательных для поступления в вузы. Министр отметил, что в МГУ намерены ввести экзамен по географии при поступлении на 11 факультетов.