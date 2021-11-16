Свердловский миллиардер раскрыл, куда потратил 273 млн рублей

Приоритеты компании Сергея Шмотьева формировались вместе с ее развитием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «ФОРЭС» Сергея Шмотьева за минувшие пять лет на благотворительную и спонсорскую деятельность направила более 273 миллионов рублей. В компании выработали собственные стандарты лучших практик благотворительной работы, сообщили в пресс-службе.

«В течение 2021 года компания „ФОРЭС“, как крупный корпоративный донор, формирует стратегию нового цикла. Объем финансирования пятилетней благотворительной программы, реализованной компанией в период 2016—2020 гг., оценивается в 273 млн рублей», — отмечено в сообщении пресс-службы компании.

При этом генеральный директор «ФОРЭС» Сергей Шмотьев отметил, что благотворительность и социальная ответственность — схожие понятия, которые отличаются по форме, но совпадают в одном — это всегда добрая воля, которая наполняет любое твое действие смыслом. «Когда ты видишь результат, то нет сомнений, стоит ли продолжать действовать. К сожалению, помочь всем невозможно и возник вопрос — как выбирать? Мы искали модель „эффективной филантропии“, чтобы решать социальные проблемы продуктивно», — рассказал он.

«ФОРЭС» реализует такие проекты как «Биатлон — в школу, биатлон — в ГТО, биатлон — в колледж». В 2021 году началась поставка оборудования в образовательные организации для этого вида спорта. Главная задача этого проекта — вовлечь наибольшее количество детей к занятиям этим видом спорта и сохранить уральскую биатлонную школу. Компания поддерживает деятельность Свердловской государственной академической филармонии. При поддержке «ФОРЭСа» в Екатеринбургском музее изобразительных искусств в 2020 году открылась экспозиция уральского литья из чугуна XIX—XX веков. А в скором времени в городе будет реализован новый проект — создан центр истории камнерезного дела.