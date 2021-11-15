МКС угрожает опасный космический мусор

Астронавты укроются в корабле «Союз» и в американском сегменте станции Фото: spacePD/pickupimage

Экипажу Международной космической станции угрожает обломок спутника. Космонавтам, возможно, придется спрятаться на корабле «Союз» и на американском сегменте. Об этом стало известно из трансляции NASA переговоров космонавтов с Землей.

«Главное, что вы сейчас вот этот раздел пятый посмотрели «нештатные ситуации», потому что, возможно, мы дадим указание укрываться в «Союзе», — цитирует РИА «Новости» слова специалиста подмосковного Центра управления полетами российскому космонавту Антону Шкаплерову.

По информации центра управления полетами в Хьюстоне, через некоторое время станция возможно сблизится с объектом космического мусора, войдя в коридор. Специалисты центра порекомендовали астронавтам американского сегмента укрыться и закрыть люки. По словам специалистов, космический мусор представляет собой обломки спутника. В составе астронавтов МКС находятся россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубов, всего на борту работают семь членов экипажа.

Ранее на МКС потеряла ориентацию в пространстве во время тестирования двигателя корабля «Союз», на котором «киноэкипаж» должен вернуться на Землю после съемок первого художественного фильма о космосе. URA.RU сообщало, что в NASA назвали причину технического сбоя.