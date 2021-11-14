Глава ХМАО призналась, что участвовала в COVID-эксперименте

Губернатор ХМАО Наталья Комарова объяснила причины многократной вакцинации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Югры Наталья Комарова шесть раз вакцинировалась от коронавируса в качестве участницы исследования, которое посвящено изучению этой болезни. Об этом она рассказала во время ежегодной пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Это не эксперимент, а исследование. Почему бы не послужить на этом поле. Не знаю, почему шесть. Каждый раз брали анализы, исследовались, мне предлагали, и я не отказывалась. На этом не надо зацикливаться. Ничего дополнительно не выросло, не отпало, все на своих местах. Буду надеяться, что принесу пользу, в том числе за счет тех данных, которые получили исследователи», — прокомментировала Комарова. Она также объяснила, что решила принять участие в исследовании, поскольку у нее самой есть дети и внуки.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО шесть раз прививалась от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом она рассказала во время встречи с депутатами Урая.