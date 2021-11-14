14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

Глава ХМАО призналась, что участвовала в COVID-эксперименте

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум Единой России. Сургут , комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова объяснила причины многократной вакцинации Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Югры Наталья Комарова шесть раз вакцинировалась от коронавируса в качестве участницы исследования, которое посвящено изучению этой болезни. Об этом она рассказала во время ежегодной пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Это не эксперимент, а исследование. Почему бы не послужить на этом поле. Не знаю, почему шесть. Каждый раз брали анализы, исследовались, мне предлагали, и я не отказывалась. На этом не надо зацикливаться. Ничего дополнительно не выросло, не отпало, все на своих местах. Буду надеяться, что принесу пользу, в том числе за счет тех данных, которые получили исследователи», — прокомментировала Комарова. Она также объяснила, что решила принять участие в исследовании, поскольку у нее самой есть дети и внуки.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО шесть раз прививалась от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом она рассказала во время встречи с депутатами Урая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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