Суд Екатеринбурга оправдал полицейских, насиловавших проститутку

Преступление произошло прямо в служебном авто (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес оправдательный приговор трем экс-полицейским по делу об изнасиловании девушки, занимавшейся проституцией. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«15.11.2021 года Ленинским районным судом Екатеринбурга вынесен оправдательный приговор по уголовному делу 1-122/2021 о признании Бессарабова А.С., Мустафина В.К., Тропина В.А. невиновными по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. „а“ ч. 2 ст. 131, п. „а“ ч. 2 ст. 132 УК РФ, в связи с отсутствием в деяниях названных состава преступления», — говорится в сообщении. Пресс-служба уточнила, что на данный момент приговор в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что трое полицейских полка ППСП УМВД России по Екатеринбургу задержали на улице Чайковского 22-летнюю проститутку и изнасиловали в служебном УАЗике. После этого насильников уволили из органов, а с ними и их непосредственных руководителей. В 2020 году Ленинский районный суд вынес приговор: Мустафин получил шесть лет и шесть месяцев колонии общего режима, а Тропин и Бессарабов — по шесть лет колонии.