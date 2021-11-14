Губернатор ХМАО озвучила сроки строительства моста через Обь

Мост планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году, рассказала Наталья Комарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти ХМАО планируют начать строительство моста через Обь в районе Сургута в первом квартале 2022 года, а сдать объект в эксплуатацию — в 2025 году. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время ежегодной пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«В настоящее время выполнена проектно-сметная документация, получено положительное заключение глав госэкспертизы. Мы планируем заключить государственный контракт в первом квартале 2022 года. Срок строительства оценивается в 42 месяца. Стоимость строительно-монтажных работ в плановый срок реализации — 62,87 млрд рублей», — сказала Комарова.

Глава региона добавила, что на случай изменения стоимости строительных материалов, а также форс-мажорных обстоятельств, есть решение правительства РФ о возможном изменении стоимости строительства. Кроме того, власти ХМАО направили заявку на получение бюджетного кредита в размере 14 млрд рублей.

Ранее URA.RU писало, что мост через Обь в районе Сургута, а также сопутствующую инфраструктуру планировалось завершить до 2024 года. Однако заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу сократить его на один год.