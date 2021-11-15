Набиуллина: Центробанку невыгодна низкая ключевая ставка

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ПМЭФ-2021. Первый день, Орешкин, Решетников, Набиуллина и Силуанов. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Высокие темпы роста цен разрушают благополучие в стране, заявила глава ЦБ Фото:

Высокие темпы роста цен разрушают благополучие в стране. Поэтому Центробанк не может держать ключевую ставку низкой и тем самым отпустить инфляцию. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Когда нам говорят, что главное — держать ставку низкой, чтобы рос кредит повсюду, мы не можем с этим согласиться. Инфляция — реальная беда, которая делает людей беднее», — отметила Набиуллина в ходе выступления на заседании комитета Госдумы РФ по финансовому рынку.

«Центробанк, возможно, будет рассматривать необходимость повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — сообщила Набиуллина. В октябре ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 7,5%. Возвращения ключевой ставки к значению 5—6% следует ждать только к середине 2023 года, подчеркнула глава ЦБ РФ.

В октябре Эльвира Набиуллина заявляла, что уровень ключевой ставки будет выше, а время удержания ставки на повышенном уровне — дольше. По ее словам, финансовый регулятор рассматривает возможность дальнейшего повышения ставки сразу на 100 базисных пунктов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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