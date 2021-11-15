В России собираются повысить цены на водку

С 2022 года цена на водку может вырасти до 261 рубля за 0,5 литра Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Министерство финансов РФ предложило повысить минимальную розничную цену на водку на 7,4%. Таким образом, стоимость алкоголя с 2022 года может составить 261 рубль за 0,5 литра. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Приказываю утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Министерства финансов Российской Федерации „Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка поставки и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов“. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года», — сообщается в законопроекте Минфина РФ.

Таким образом, цена вырастет не только на водку, но и на другие крепкие алкогольные напитки. Так, например, стоимость коньяка увеличится на 7,6%, до 480 рублей за 0,5 литра. Предыдущий приказ Минфина РФ устанавливал цену на уровне 446 рублей за тот же объем. Изначально он должен был действовать до 31 декабря 2026 года включительно.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкоголь политики Павел Шапкин предупредил, что цена на алкоголь могут вырасти к Новому году. Это связано с тем, что акциз на данную продукцию увеличится на 4-5% с 2022 года. По словам Шапкина, производители алкоголя начнут заранее «закладывать» его в стоимость товаров. В целом стоит ожидать роста цен на напитки на 10-15%, передает RT.