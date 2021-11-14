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В тюменском правительстве произошла громкая отставка

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Октябрь 2014. Тюмень, галиуллин мугаммир
Мугаммир Галиуллин ушел с должности директора департамента ЖКХ Тюменской области Фото:

Мугаммир Галиуллин оставил пост директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, написав заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Эту должность Галиуллин занял чуть меньше года назад, в ноябре 2020 года.

«В правительстве Тюменской области — кадровые изменения. Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Мугаммир Галиуллин освобожден от занимаемой должности по собственному желанию с 15 ноября 2021 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщили в региональном оперштабе.

Галиуллин был назначен директором департамента ЖКХ Тюменской области 30 ноября 2020 года. До этого, с 2014 года, он занимал должность генерального директора компании «Тюмень Водоканал».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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