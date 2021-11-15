Путин отменил указы Ельцина о северных территориях

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Из списка территорий с условиями приравненными к Крайнему Северу исключили несколько регионов Фото:

Президент России Владимир Путин исключил несколько регионов из списка приравненных к условиям проживания на крайнем севере. Такими регионами более не значатся Карелия, Республика Коми, Бурятия и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края. Об этом сообщает сайт правовой информации.

«Признать утратившим силу пункт 6 указа президента РФ «О неотложных мерах по стабилизации экономики и развитию социальной сферы Коми ССР, указ «О неотложных мерах государственной поддержки экономики Бурятской ССР, пункт два и абзац второй пункта 3 указа президента РФ «О неотложных мерах по социально-экономическому развитию Коми-Пермяцкого автономного округа Пермской области», указ президента РФ «Об отнесении отдельных территорий республики Карелия к районам Крайнего севера», — значится в указе главы государства.

Потеря статуса территорий связана с изменение в «Стратегии развития Арктической зоны». Уже с 1 января следующего года указы, подписанные первым президентом России Борисом Ельциным в начале 90-х годов, будут отменены.

Ранее URA.RU сообщало, что Госдума в первом чтении приняла закон, угрожающий автономии северных регионов. Документ отменяет фактическую независимость ХМАО и ЯНАО от Тюмени, но его автор, депутат Павел Крашенинников, пообещал внести изменения в документ ко второму чтению.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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