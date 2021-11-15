Путин отменил указы Ельцина о северных территориях

Президент России Владимир Путин исключил несколько регионов из списка приравненных к условиям проживания на крайнем севере. Такими регионами более не значатся Карелия, Республика Коми, Бурятия и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края. Об этом сообщает сайт правовой информации.
«Признать утратившим силу пункт 6 указа президента РФ «О неотложных мерах по стабилизации экономики и развитию социальной сферы Коми ССР, указ «О неотложных мерах государственной поддержки экономики Бурятской ССР, пункт два и абзац второй пункта 3 указа президента РФ «О неотложных мерах по социально-экономическому развитию Коми-Пермяцкого автономного округа Пермской области», указ президента РФ «Об отнесении отдельных территорий республики Карелия к районам Крайнего севера», — значится в указе главы государства.
Потеря статуса территорий связана с изменение в «Стратегии развития Арктической зоны». Уже с 1 января следующего года указы, подписанные первым президентом России Борисом Ельциным в начале 90-х годов, будут отменены.
Ранее URA.RU сообщало, что Госдума в первом чтении приняла закон, угрожающий автономии северных регионов. Документ отменяет фактическую независимость ХМАО и ЯНАО от Тюмени, но его автор, депутат Павел Крашенинников, пообещал внести изменения в документ ко второму чтению.
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