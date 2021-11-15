В Кремле раскрыли, когда ждут взаимного признания вакцин от COVID

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Вакцинация сотрудников завода «Стальмост». Курган , вакцина, врач, вакцинация, мед кабинет, шприц, укол, медицина
В Кремле ждут скорого взаимного признания вакцин от коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Кремле рассчитывают, что уже «в обозримой перспективе» завершится работа по взаимному признанию российских и зарубежных вакцин от коронавируса. Эту работу ведет Минздрав РФ, сообщил URA.RU пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла 15 ноября.

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«Минздрав ведет работу о взаимном признании сертификатов о вакцинации. Надеемся, что в обозримой перспективе мы получим положительный результат. Это важно для наших граждан. Что касается граждан, которые делают зарубежные прививки, это их личное дело. Мы ожидаем, что успешно завершится работа по признанию сертификатов о вакцинации. Это необходимо для всех», — сказал Песков.

Ростуризм готовит вакцинные туры в Россию с Нового года. Программа будет предложена 60 странам, с которыми к моменту ее запуска будет возобновлено регулярное авиасообщение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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