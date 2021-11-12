Женщину в ХМАО загрызли собаки

Прокуратура Лангепаса проводит проверку по факту нападения собак на жительницу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В городе Лангепас Ханты-Мансийского автономного округа стая бродячих собак насмерть загрызла женщину. Городская прокуратура начала проверку по факту нападения, рассказали URA.RU в ведомстве.

В безлюдном месте города 12 ноября на местную жительницу 43-х лет набросилась стая бродячих собак. От полученных телесных повреждений в результате укусов женщина скончалась через несколько часов в больнице.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре Лангепаса URA.RU. По факту происшествия следственным органом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека). Ход расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

В 2020 году в Лангепасе догхантеры планировали провести одиночные пикеты. Таким образом, люди, которые по собственной инициативе убивают собак, выступали против так называемого «закона о гуманном обращении с животными». По словам инициаторов, целью этой акции был запрет на выпуск бродячих собак обратно на улицу, потому что они могут нападать на людей.