Путин призвал не допускать повышения цен на строительство дорог

Необоснованное завышение цен при строительстве дорог на территории России недопустимо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем компании «Автодор» Вячеславом Петушенко.
«Мы видим: инфляционные процессы, мировая инфляция растет, и в целом вся стройка в мире дорожает. Ясно, что и на нас это сказывается, но все-таки нужно делать все для того, чтобы минимизировать эти расходы и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения», — отметил Путин, информация взята с официального сайта президента РФ.
На это Петушенко ответил, что постарается решить этот вопрос. В частности, он заявил, что для этого необходимо использовать максимальное количество имеющихся ресурсов.
Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обратился к главам регионов с просьбой оказывать помощь при строительстве федеральной трассы Екатеринбург — Казань. Он также поручил Росавтодору определить, какие еще дороги РФ в перспективе будут расширены до четырех полос.
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