Путин призвал не допускать повышения цен на строительство дорог

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Послание президента. Москва, путин владимир
Владимир Путин признал проблему роста цен в РФ и во всем мире Фото:

Необоснованное завышение цен при строительстве дорог на территории России недопустимо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем компании «Автодор» Вячеславом Петушенко.

«Мы видим: инфляционные процессы, мировая инфляция растет, и в целом вся стройка в мире дорожает. Ясно, что и на нас это сказывается, но все-таки нужно делать все для того, чтобы минимизировать эти расходы и ни в коем случае не допускать необоснованного завышения», — отметил Путин, информация взята с официального сайта президента РФ.

На это Петушенко ответил, что постарается решить этот вопрос. В частности, он заявил, что для этого необходимо использовать максимальное количество имеющихся ресурсов.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обратился к главам регионов с просьбой оказывать помощь при строительстве федеральной трассы Екатеринбург — Казань. Он также поручил Росавтодору определить, какие еще дороги РФ в перспективе будут расширены до четырех полос.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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