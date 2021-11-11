Хуснуллин просит регионы помочь с трассой Екатеринбург- Казань

Марат Хуснуллин послал сигнал губернаторам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин обратился к главам регионов с просьбой оказывать помощь при строительстве федеральной трассы Екатеринбург- Казань. С этим заявлением он выступил на прошедшем 11 ноября заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Темой заседания стал нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Марат Хуснуллин призвал регионы оказывать максимальную помощь при реализации мегапроектов, среди которых строительство участков автотрассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань с продолжением в Екатеринбург, Тюмень и Челябинск. Говоря о других программах на ближайшие пять лет, вице-премьер поручил Росавтодору определить, какие дороги в перспективе будут расширены до четырех полос», — сообщает пресс-служба правительства РФ.

В пресс-службе отметили, что вице- премьер обозначил приоритеты программы дорожного строительства до 2024 года. Он также поставил задачу для регионов обеспечить полное освоение средств, выделенных бюджетом на дорожную деятельность в 2021 году.

Ранее Хуснуллин заявил что подготовка проектно-сметной документации для строительства участка трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга завершена. Рабочие приступили к дорожным работам. Продолжение трассы Москва—Казань до Екатеринбурга анонсировал весной президент РФ Владимир Путин. Половина всей скоростной магистрали будет платной — это нужно, чтобы вернуть средства в Фонд национального благосостояния, за счет которого идет строительство. Эта магистраль пройдет и через Пермский край.