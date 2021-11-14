В курганском районе возникли проблемы с дистанционным обучением

На проблемы с интернетом жалуются жители Каргапольского района (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

В Каргапольском районе (Курганская область) некоторые местные жители жалуются на отсутствие высокоскоростного интернета в период дистанционного обучения. Об этом они написали в соцсетях.

«Детей на дистант переводят, а интернета нет. Проводите его везде. Он необходим всем», — написала пользователь Людмила Кайгородова в группе администрации Каргапольского района под постом, посвященным проведению высокоскоростного интернета.

На обращение ответили сотрудники администрации «К сожалению, данной программой по устранению цифрового неравенства на каждый регион предусмотрена квота на определенное количество населенных пунктов. Для Курганской области в этом году выделена квота на 19 населенных пунктов», — объяснили представители власти. Проблемой заинтересовались сотрудники областного департамента информационных технологий и цифрового развития. Они попросили женщину сообщить, где отсутствует интернет.

Под тем же постом пользователь Роман Банников отметил что у него нет высокоскоростного интернета и в райцентре. Представители власти посоветовали обратиться ему по поводу проблемы с интернетом к своему оператору связи или провайдеру,

В голосовании за малочисленный населенный пункт, где в 2022 году проведут мобильную связь 4G, в Курганской области, на момент написания новости, лидировали три села из Макушинского муниципального округа. Минцифры России занимается программой устранения цифрового неравенства в рамках национальной программы «Цифровая экономика».