Куратором культуры Нового Уренгоя стала чиновница из Тобольска

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Елена Распопова курирует культуру Нового Уренгоя Фото:

Управление культуры в администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) возглавила экс-директор департамента по культуре и туризму Тобольска Елена Распопова. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах.

«Елена Распопова сегодня была назначена руководителем управления культуры в Новом Уренгое», — рассказал инсайдер. По информации источника, ее назначение лоббировал начальник департамента культуры ЯНАО Евгений Колтунов.

В администрации агентству подтвердили информацию. «Елена Распопова сегодня приступила к работе в должности начальника управления культуры», — прокомментировали в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что Елена Распопова покинула пост руководителя департамента по культуре и туризму администрации Тобольска в связи с переездом. На ее место назначена экс-глава «Центра искусств и культуры» Анастасия Ионина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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