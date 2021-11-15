Куратором культуры Нового Уренгоя стала чиновница из Тобольска

Елена Распопова курирует культуру Нового Уренгоя Фото: личная станица Елена Распоповой в Instagram

Управление культуры в администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) возглавила экс-директор департамента по культуре и туризму Тобольска Елена Распопова. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах.

«Елена Распопова сегодня была назначена руководителем управления культуры в Новом Уренгое», — рассказал инсайдер. По информации источника, ее назначение лоббировал начальник департамента культуры ЯНАО Евгений Колтунов.

В администрации агентству подтвердили информацию. «Елена Распопова сегодня приступила к работе в должности начальника управления культуры», — прокомментировали в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что Елена Распопова покинула пост руководителя департамента по культуре и туризму администрации Тобольска в связи с переездом. На ее место назначена экс-глава «Центра искусств и культуры» Анастасия Ионина.