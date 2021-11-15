Мишустин поручил главам регионов ускорить вакцинацию граждан

Вакцинация от коронавирусной инфекции в регионах России должна проходить быстрее. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Поручаю главам регионов взять под личный контроль вакцинацию от коронавируса. А также — ускорить ее темпы», — отметил он на заседании президиума Координационного совета по борьбе COVID-19, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24».
Он также рассказал о напряженной ситуации с коронавирусом в России, передает RT. По его словам, уровень иммунитета к COVID-19 среди россиян уже составляет 49%, уточняет «Федеральная служба новостей». Ранее правительство РФ выделило деньги — 47 миллиардов рублей — на оплату больничных из-за COVID.
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