Мишустин поручил главам регионов ускорить вакцинацию граждан

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин потребовал от глав регионов лучше контролировать вакцинацию россиян Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вакцинация от коронавирусной инфекции в регионах России должна проходить быстрее. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Поручаю главам регионов взять под личный контроль вакцинацию от коронавируса. А также — ускорить ее темпы», — отметил он на заседании президиума Координационного совета по борьбе COVID-19, трансляция которого велась на телеканале «Россия 24».

Он также рассказал о напряженной ситуации с коронавирусом в России, передает RT. По его словам, уровень иммунитета к COVID-19 среди россиян уже составляет 49%, уточняет «Федеральная служба новостей». Ранее правительство РФ выделило деньги — 47 миллиардов рублей — на оплату больничных из-за COVID.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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