Метеорологи поспорили из-за «январских морозов» в ноябре

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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, метель, ураган, непогода, шторм, климат, буран, мороз, дворник
В Метеобюро считают, что никакого похолодания в ноябре не будет Фото:

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова не согласилась с информацией метеоролога центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца о том, что в Москве в ноябре резко похолодает. Она отметила, что температура воздуха в ноябре не опустится ниже -10 градусов.

«На каких моделях он строил свои прогнозы, я не знаю. Такого резкого понижения температуры, как он прогнозирует, до 28 ноября не предполагается. Минимальная температура будет держаться не ниже отметки -10 °C в ночное время», — отметила Позднякова в беседе с изданием «Ридус».

Тишковец спрогнозировал, что в конце ноября в Москву и Московскую область могут прийти морозы, как в январе. Столбик термометра, по этим данным, опустится от -12 до -19 градусов.

Ранее о том, что аномальное похолодание с морозами придет в регионы Урала с 15 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он также рассказал, что в Северо-Западном федеральном округе температура установится выше нормы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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