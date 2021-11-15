Метеорологи поспорили из-за «январских морозов» в ноябре

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова не согласилась с информацией метеоролога центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца о том, что в Москве в ноябре резко похолодает. Она отметила, что температура воздуха в ноябре не опустится ниже -10 градусов.
«На каких моделях он строил свои прогнозы, я не знаю. Такого резкого понижения температуры, как он прогнозирует, до 28 ноября не предполагается. Минимальная температура будет держаться не ниже отметки -10 °C в ночное время», — отметила Позднякова в беседе с изданием «Ридус».
Тишковец спрогнозировал, что в конце ноября в Москву и Московскую область могут прийти морозы, как в январе. Столбик термометра, по этим данным, опустится от -12 до -19 градусов.
Ранее о том, что аномальное похолодание с морозами придет в регионы Урала с 15 ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он также рассказал, что в Северо-Западном федеральном округе температура установится выше нормы.
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