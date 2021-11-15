Инфекционист: COVID способен маскироваться под любое заболевание

COVID может проявиться через любые симптомы ОРВИ, а их несколько десятков Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирусная инфекция способная маскироваться не только под ОРВИ, но и под любые другие заболевания. Об этом в разговоре с URA.RU заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Совершенно любой симптом. Коронавирусная инфекция маскируется под любые заболевания, под любые ОРВИ, поэтому может быть и расстройство стула, и головные боли, и утомляемость, и насморк, и кашель, и боль в горле», — сказал URA.RU Евгений Тимаков.

При любом недомогании человеку следует проанализировать, мог ли он заразиться от кого-нибудь коронавирусом, подчеркнул инфекционист. «Абсолютно любой симптом может быть признаком коронавирусной инфекции, поэтому нужно оценивать ситуацию по тому, как общались, с кем общались, кто болел, кто заболевал. К сожалению, в период разгара эпидемии никак по-другому», — уточнил врач.

Бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в беседе с URA.RU отметил, что COVID может проявиться через любые симптомы ОРВИ при том, что их несколько десятков. «Это такие симптомы, которые могут быть при любом остром респираторном заболевании, а их несколько десятков. Причем не только вирусные этиологии, и бактериальной. Бывают грибковые. Даже при миграции глистов, грубо скажем, тоже могут наблюдаться явления похожие на респираторную инфекцию», — объяснил он.