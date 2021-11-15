15 ноября 2021
14 ноября 2021
13 ноября 2021

Глава ЯНАО разработает план развития молодежной политики в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, артюхов дмитрий
Артюхов принимает участие в семинаре в качестве главы Госсовета по молодежной политике Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принимает участие в федеральном семинаре по развитию молодежной политики в качестве руководителя данного направления в Госсовете РФ. Об этом сообщает telegram-канал «Пул 89», который считается правительственным.

«Дмитрий Артюхов как руководитель комиссии Госсовета по молодежной политике принимает участие в федеральном семинаре по вопросам развития сферы», — говорится в сообщении канала. Дмитрий Артюхов добавил, что предложения, которые будут озвучены и сформированы на семинаре, лягут в основу документов и будут реализовываться в регионах.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин назначил губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на пост председателя комиссии Госсовета РФ по направлению «Молодежная политика». По информации источников агентства, назначение стало неожиданностью для Салехарда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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