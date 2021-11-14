Губернатору Артюхову открыли дорогу в Москву

Губернатор Дмитрий Артюхов возглавил в Госсовете комиссию по молодежной политике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Назначение губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на пост председателя комиссии Госсовета РФ по направлению «Молодежная политика» может открыть ему новые возможности для лоббирования своих интересов в Москве и продвижения по карьерной лестнице, рассказали URA.RU источники в политических кругах региона. По словам инсайдеров, решение президента РФ Владимира Путина стало большой неожиданностью для Салехарда: там такое развитие событий якобы не обсуждалось.

Как рассказали собеседники агентства, назначение стало позитивным сигналом в адрес Артюхова, который показал себя лучшим из молодых губернаторов. «Скорее всего он возглавит федеральную структуру по направлению молодежной политики. Это может быть, как профильное федеральное агентство, так и существующее пока лишь в проектах министерство», — рассказал источник в политическом истеблишменте.

«Если брать внутриполитическую повестку, то тема молодежи одна из самых острых и самых проблемных. И в этом отношении у Артюхова появляется карт-бланш проявить себя как политика федерального масштаба», — рассказал URA.RU политолог и член общественной палаты ЯНАО Евгений Забродин.

Инсайдеры отмечают, что назначение губернатора ЯНАО в комиссию госсовета не случайно: сыграл роль его сравнительно молодой возраст и опыт работы с разными средствами коммуникации. «Здесь необходим человек, который ближе всех находился бы к молодежи и смог создать новую кадровую базу», — уточнили собеседники.

Но самое главное в данном назначении — возможность пролоббировать собственные интересы на федеральном уровне. «Именно для этого губернатора активно заводили в федеральную повестку, делая узнаваемой на всю страну персоной. Это назначение должно будет увеличить его потенциал, а также региона», — сообщают инсайдеры.

Дмитрий Артюхов постепенно становится фигурой федерального уровня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Губернатор один из немногих кто способен решить этот вопрос, потому что в силу возврата и кругозора он ближе к молодежи чем к большинству руководителей его уровня. Он в отличии от своих более старших коллег человек другой формации и взглядов из-за чего у него есть все шансы себя очень себя проявить на новом месте», — добавил Забродин.

«Артюхов — это фигура „на вырост“, но в какое направление он пойдет это сложно говорить и не понятно, как получится в итоге. Все зависит от ее работы на новом посту. Как только он займется этой проблематикой, то у него будет больше возможностей подключать регион к значимым проектам», — рассказал URA.RU президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко.

Ранее URA.RU сообщало, губернатор Дмитрий Артюхов был назначен на пост председателя комиссии Госсовета РФ по направлению «Молодежная политика». За время работы в губернаторском кресле, политик добился существенных движений в молодежной политике, а именно открыл арт-резиденцию «Полярис», а также большая работа в направлении туризма и привлечении в регион молодых кадров.