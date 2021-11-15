Полпред Якушев вошел в новый состав Госсовета

Помимо полпреда Владимира Якушева (слева) в Госсовет попал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов (в центре) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев вошел в обновленный состав президиума Госсовета России. Информация об этом за подписью главы государства Владимира Путина опубликована 15 ноября на официальном портале правовой информации.

«Включить в состав президиума Якушева Владимира Владимировича. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что в новый состав Госсовета также вошел губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. При этом глава Тюменской области Александр Моор покинул состав президиума.