Полпред Якушев вошел в новый состав Госсовета

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Госсовет в Кремле. Москва, якушев владимир, артюхов дмитрий
Помимо полпреда Владимира Якушева (слева) в Госсовет попал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов (в центре) Фото:

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев вошел в обновленный состав президиума Госсовета России. Информация об этом за подписью главы государства Владимира Путина опубликована 15 ноября на официальном портале правовой информации.

«Включить в состав президиума Якушева Владимира Владимировича. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что в новый состав Госсовета также вошел губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. При этом глава Тюменской области Александр Моор покинул состав президиума.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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