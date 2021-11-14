Сотрудникам курганского детдома грозит увольнение после скандала

Детский омбудсмен Алена Лопатина побывала с проверкой в Кипельском детдоме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После скандала в Кипельском детском доме (Курганская область), где издевались над двухгодовалым малышом, некоторым сотрудникам грозит увольнение. Об итогах служебной проверки сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

«Главным управлением социальной защиты населения и органом опеки и попечительства по факту сообщения в соцсетях проведена служебная проверка. Приняты серьезные дисциплинарные меры, с некоторыми сотрудниками будут расторгнуты трудовые договоры», — говорится в сообщении правительства в telegram-канале.

По словам уполномоченного по правам ребенка Алены Лопатиной, пострадавший от издевательств ребенок находится в безопасности. «Проведена независимая экспертиза физического и психологического здоровья ребенка. Его обследовали специалисты Курганской областной детской больницы им. Красного Креста — травмотолог, невролог, педиатр. По итогам обследования отклонений не выявлено, состояние здоровья мальчика в норме. Он живет в одной комнате вместе с тремя братьями, их сестра также рядом», — рассказала омбудсмен. Подросток, который издевался над малышом, сейчас находится в изоляторе временного содержания. Принято решение о его переводе в другой филиал. Также в ближайшее время проверят другие организации для детей-сирот.

Ранее URA.RU сообщало, что следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подростка из Кипельского детского дома Курганской области. Поводом для этого стала видеозапись с издевательствами над малолетним ребенком. Также возбуждено дело по статье о халатности в отношении должностных лиц.