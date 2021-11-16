Глава строительной компании «Тюменьтел» (заработавшей 2,9 млрд рублей на контрактах с властями Тюмени и ЯНАО) Абрам Овеян назначен почетным консулом Армении в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в представительстве МИД России в Екатеринбурге.
«Абрам Азатович Овеян назначен почетным консулом Армении в Тюмени. Он также носит звание заслуженного строителя Российской Федерации», — рассказали URA.RU в представительстве МИД России в Екатеринбурге.
Абрам Овеян является главой армянской диаспоры в Тюменской области, а также генеральным директором АО «Тюменьтел». Согласно данным сервиса СБИС, выручка компании за прошлый год составила 2,9 млрд рублей. Чистая прибыль — 290 млн рублей.
Компания многократно становилась победителем конкурсов госзакупок для властей Тюмени и ЯНАО. В частности, в июле 2021 года она получила тендер на 1,4 млрд рублей на строительство детской школы искусств в Муравленко. В Тюменской области последний выигранный контракт — это возведение детского сада в микрорайоне Березняковский, стоимостью 444 млн рублей.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о попытке шантажа «компроматом» на его супругу. Неизвестные требовали миллион рублей в месяц, чтобы прекратить информационные вбросы о том, что жена Артюхова является родственницей Абрама Овеяна.
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