Источники раскрыли подробности ЧП в Копейске с тремя погибшими

На месте пожара обнаружили тела матери и двух детей Фото: пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар в частном доме в Копейске (Челябинская область), в результате которого погибли мать и двое детей, мог произойти из-за того, что отец семейства самостоятельно переделал печное отопление на газовое. В момент взрыва он разговаривал со своей супругой по телефону, рассказали URA.RU источники в мэрии Копейска.

«По предварительным данным, мужчина самостоятельно переделал печное отопление на газовое, что и могло стать причиной ЧП. Его жена с двумя младшими детьми погибли в пожаре. Она разговаривала с мужем по телефону, когда произошел взрыв», — рассказал инсайдер.

По словам источника, отец в момент ЧП находился на работе. Перед этим он отвез старшего сына (по некоторым данным — приемного) в школу.

Ранее URA.RU сообщало, что взрыв газа в частном доме в одном из садовых товариществ Копейска произошел 15 ноября. Сообщение о пожаре в СНТ «Станкостроитель-3» поступило на центральный пункт пожарной связи Копейского гарнизона в 15:55. В ходе тушения пожара были обнаружены трое погибших — мама и двое детей (мальчик четырех лет и полуторагодовалая девочка). Прокуратура Челябинской области проводит по данному факту проверку.