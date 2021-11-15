Познер призвал ужесточить применение QR-кодов в России

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«Форум креативного бизнеса». Пленарное заседание. Москва, познер владимир
Владимир Познер считает, что в России недостаточно жесткие меры Фото:
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Коронавирус COVID-19

В России нужно ужесточать систему QR-кодов и ограничений для непривитых граждан. Так считает журналист Владимир Познер.

«Я считаю, мы недостаточно жестко ставили и ставим вопрос о вакцинации. Я сейчас был в поездке в некоторых западных странах, там обстоит это очень жестко. Либо вы живете, как нормальный человек, либо каждые 48 часов вы делаете ПЦР, либо вы не делаете, тогда вы не попадаете никуда. Я сторонник такой жесткой меры», — отметил журналист в разговоре с «Национальной службой новостей».

Познер также не понимает. почему некоторые граждане не хотят ужесточать антиковидные меры. «Мне сказали, что во власти есть люди, которые сопротивляются такому ужесточению. Какие у них соображения — их не перевыберут или еще что-нибудь, я не знаю», — добавил он.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. Перечень мест, где потребуется QR-код, будут формировать власти каждого субъекта РФ, отмечают «Дни.ру». Новый закон будет действовать до 1 июня 2022 года, напоминает «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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