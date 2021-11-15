Экономист оценил ущерб для авиаотрасли от QR-кодов

Введение QR-кодов не приведет к серьезному ущербу для авиаотрасли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Авиаотрасль не понесет большого ущерба после введения системы QR-кодов, поскольку к 1 февраля многие авиапассажиры будут владеть сертификатами о вакцинации. Об этом URA.RU заявил директор Академии «Высшая инженерная школа» Российского университета транспорта (РУТ МИИТ), кандидат экономических наук Олег Покусаев.

«У людей, совершающих междугородние поездки, есть время. Я думаю, что сегодня есть возможность решить все вопросы по документам, по вакцинации, поэтому не факт, что будет какой-то серьезный ущерб. Многие преувеличивают яркость этой ситуации, что якобы сейчас все перестанут ездить, останутся дома и не будут вакцинироваться, но я в это не верю. Все люди окончательно вакцинируются, так же будут ездить», — рассказал URA.RU Олег Покусаев.

Экономист подчеркнул, что для многих россиян дальние поездки необходимы. «Почему-то сейчас, когда речь идет о каких-то мероприятиях, заселение в гостиницы, как-то мы все демонстрируем QR-коды и ПЦР. Я могу ошибаться, но я не думаю, что в дальнем следовании будет серьезный урон от введения QR-кодов. Я думаю, что времени еще достаточно», — добавил он.

Покусаев предположил, что на начальном этапе авиаперевозчики могут понести незначительные потери. «Я полагаю, что существенного падения пассажиропотока не должно быть, потому что дальние поездки, это не ежедневный общественный транспорт. Люди планируют, покупают билеты, могут заранее озадачиться получения QR-кода. По крайней мере, в деловом сегменте вообще никак не повлияет. А в личном, наверное, процентов на 10-15 будет падение на начальном этапе», — заключил собеседник агентства.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о введении системы QR-кодов на всей территории страны. Они могут вступить в силу с 1 февраля. В документах говорится, что для покупки билетов на авиарейс и железнодорожный проезд потребуется предъявить QR-код. Его можно получить после прохождения вакцинации, имея противопоказания к вакцинации или после заражения COVID-19. Новые правила не будут распространятся на общественный транспорт, в том числе на электрички.