Госдума сохранит северные надбавки для россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Клипарт. Курган, мелочь, монеты, зарплата, денежные купюры, заработная плата, деньги, доход, купюры
Все государственные гарантии — пенсионные и социальные — сохранятся для жителей северных территорий Фото:

Надбавки, выплачиваемые гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера, сохранятся. Такое заявление сделала замглавы комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Севера Валентина Пивненко.

«Никто ничего не теряет. Никто не касается вопросов устранения или какой-то коррекции в вопросе северных гарантий и компенсаций. Закон о госгарантиях и компенсациях продолжает действовать, все территории, которые имеют этот статус, этот статус сохраняют», — отметила Пивненко в разговоре с РИА «Новости».

При этом сохраняются все госгарантии — как пенсионные, так и социальные. В бюджете уже заложены средства на это, подчеркнула она.

Ранее президент РФ Владимир Путин отменил указ предыдущего главы государства Бориса Ельцина, которым некоторые районы Карелии приравнивались к территориям Крайнего Севера, пишет RT. Такими регионами более не значатся Карелия, Республика Коми, Бурятия и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края. Несмотря на это, чиновники пообещали сохранить все льготы и надбавки жителям этой территории, уточняет «Царьград». Также останутся неизменными и другие льготы, полагающиеся россиянам с северных районов, например дополнительные дни для отпуска, передает «Федеральное агентство новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...