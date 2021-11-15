Госдума сохранит северные надбавки для россиян

Все государственные гарантии — пенсионные и социальные — сохранятся для жителей северных территорий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Надбавки, выплачиваемые гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера, сохранятся. Такое заявление сделала замглавы комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Севера Валентина Пивненко.

«Никто ничего не теряет. Никто не касается вопросов устранения или какой-то коррекции в вопросе северных гарантий и компенсаций. Закон о госгарантиях и компенсациях продолжает действовать, все территории, которые имеют этот статус, этот статус сохраняют», — отметила Пивненко в разговоре с РИА «Новости».

При этом сохраняются все госгарантии — как пенсионные, так и социальные. В бюджете уже заложены средства на это, подчеркнула она.

Ранее президент РФ Владимир Путин отменил указ предыдущего главы государства Бориса Ельцина, которым некоторые районы Карелии приравнивались к территориям Крайнего Севера, пишет RT. Такими регионами более не значатся Карелия, Республика Коми, Бурятия и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края. Несмотря на это, чиновники пообещали сохранить все льготы и надбавки жителям этой территории, уточняет «Царьград». Также останутся неизменными и другие льготы, полагающиеся россиянам с северных районов, например дополнительные дни для отпуска, передает «Федеральное агентство новостей».