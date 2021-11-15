Bloomberg: США готовятся к войне России и Украины

США планируют ввести санкции против РФ и помочь безопасности Украины в случае войны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Обострение отношений Украины и России из-за конфликта в Черном море

США и европейские союзники готовят ответ России на случай, если она предпримет военные действия против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на открытые источники.

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает варианты противодействия Москве и желает поделиться своими данными для формирования «скоординированного ответа», говорится в статье, передает РБК. Отмечается, что рассматриваются введение санкций против России и помощь Украине в области безопасности.

Источники Bloomberg не смогли уточнить цель возможных санкций. Представитель Белого дома отказался давать комментарии агентству.

Ранее сообщалось, что американская газета Politico утверждает, что Россия стягивает военные силы к границе с Украиной, подтверждая все снимками со спутника. Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления о подготовке РФ к войне с Украиной, передает RT. Представитель России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ никогда не собиралась нападать на кого-то без повода. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на обвинения в концентрации военных сил на границе с Украиной.