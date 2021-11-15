15 ноября 2021

Губернатор Шумков отреагировал на скандал в курганском детдоме

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган , шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков поручил организовать проверки в соцучреждениях Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил провести проверки в детдомах, домах-интернатах и домах престарелых. Об этом 16 ноября сообщили представители областного правительства.

«Губернатор Вадим Шумков поручил провести проверки во всех стационарных учреждениях Курганской области, находящихся в ведении региональных ведомств. Это касается не только детских домов, но и домов-интернатов для инвалидов и пожилых людей, геронтологических центров», — указано на сайте регионального правительства.

Власти уточнили, что проверки начнутся с 16 ноября. Представители комиссий проверят работу персонала и условия, в которых находятся подопечные соцучреждений. В правительстве добавили, что если будут выявлены нарушения, то виновников накажут в соответствии с законодательством.

14 ноября пользователи соцсетей начали распространять видео, на котором старшие воспитанники Кипельского детдома издевались над малолетним ребенком. В отношении обидчика возбудили уголовное дело, а воспитателей, допустивших издевательства над двухгодовалым малышом, уволят.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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