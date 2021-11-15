Власти накажут сотрудников курганского детдома из-за скандала

Власти пообещали уволить воспитателей Кипельского детдома, допустивших издевательства над двухгодовалым малышом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Воспитатели Кипельского детского дома (Юргамышский район Курганской области), допустившие издевательства над двухгодовалым малышом, будут уволены. Старшего воспитателя, психолога и медработника привлекут к дисциплинарной ответственности. Об этом заявила начальник главного управления социальной защиты населения региона Анастасия Золотухина по итогам проверки в детдоме.

«Установлены недобросовестное исполнение старшим воспитателем, воспитателями, медицинскими работниками и педагогом-психологом служебных обязанностей в части организации работы с воспитанниками. С воспитателями будут расторгнуты трудовые отношения, медицинским работникам, педагогу-психологу, старшему воспитателю, ответственному за организацию воспитательного процесса в данном учреждении, будут вынесены дисциплинарные взыскания», — приводит слова Золотухиной пресс-служба губернатора Курганской области.

Чиновница также рассказала, что в отношении ребенка провели независимую медико-социальную экспертизу, его осмотрели педиатр, невролог и травматолог областной детской больницы имени Красного Креста. Отклонения в состоянии здоровья не выявлены. Подросток, совершивший противоправные действия, помещен в изолятор временного содержания.

Ранее URA.RU сообщало, что следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подростка из Кипельского детского дома Курганской области. Поводом для этого стала видеозапись с издевательствами над малолетним ребенком. Также возбуждено дело по статье о халатности в отношении должностных лиц. Уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина заявляла, что сейчас пострадавший от издевательств ребенок находится в безопасности, а некоторым сотрудникам детдома грозит увольнение.