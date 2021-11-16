Некоторые пенсионеры станут богаче благодаря ПФР

После достижения 80 лет пожилые люди получают добавку к пенсии в 12 088,96 рубля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожилые люди, которым исполнилось 80 лет, могут получить прибавку к пенсии без заявления и перерасчета. Пенсионный фонд автоматически установит выплату по имеющимся у него данным.

«Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Никаких заявлений для перерасчета подавать в ПФР пенсионеру не нужно», — сообщается на сайте ПФР по Курганской области.

Пожилой человек, достигший 80-летнего возраста, может получит прибавку в размере фиксированной выплаты к страховой пенсии. В 2021 году она составила 6 044,48 рубля. Таким образом, после 80 лет граждане смогут получить к обычной пенсии прибавку в 12 088,96 рубля.

В ПФР уточнили, что данные условия не распространяются на социальные пенсии. Инвалиды I группы, в частности, получают фиксированную выплату в двойном размере независимо от возраста. Соответственно, их пенсия не изменится после достижения 80-летнего возраста.

Ранее член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала URA.RU, что одинокие пожилые люди могут получить прибавку к пенсии, если она меньше прожиточного минимума. Также такие пенсионеры могут получить льготы на ЖКХ, лекарственное обеспечение, зубопротезирование и проезд в общественном транспорте.