Депутат Госдумы назвала льготы для одиноких пенсионеров

Россиянам с низкой пенсией доплачивают до прожиточного минимума Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Одинокие россияне могут рассчитывать как на прибавку к пенсии, так и на льготный проезд, лекарства и услуги стоматолога. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Для одиноких пенсионеров предусмотрено социальное обслуживание на дому. Также ряд категорий имеет льготы по ЖКХ. Это для тех, кто проживает один. Эти меры господдержки существуют. Существуют льготы по лекарственному обеспечению, зубопротезированию, проезду на общественном транспорте. Здесь уровень дохода не имеет значения. Есть отдельные категории граждан, которые их получают, в том числе пенсионеры», — сказала Екатерина Стенякина.

Депутат отметила, что некоторые виды льгот зависят от среднедушевого дохода. «Например, доплаты к пенсии для того, чтобы ее размер достиг прожиточного минимума. Это не зависит от состава семьи. Если у пенсионера размер пенсии ниже прожиточного минимума, эта доплата подключается автоматически», — сообщила член комитета Госдумы.

Ранее в Пенсионном фонде России рассказали, что россияне, работавшие официально до 1991 года, могут рассчитывать на новую прибавку к пенсионным выплатам в 25%. Также в ПФР напомнили, что многодетные матери имеют право выйти на пенсию в 50 лет.