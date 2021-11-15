В тюменском монастыре и интернате обнаружены очаги коронавируса

В Тюменской области — четыре действующих очага коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Тюменской области зарегистрированы три новых очага заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления Роспотребнадзора. В Винзилинском психоневрологическом интернате заболевание подтвердилось у 29 человек, в МКМЦ «Медицинский город» и Епархиальном Иоанно-Введенском женском монастыре — по 19 заболевших.

«К действующему на прошлой неделе очагу в Центре восстановительной медицины и реабилитации «Снежинка» добавились три новых очага. Один из них — в АСУ СОН ТО «Винзилинский психоневрологический интернат» (заболевших 29 человек, контактных 75 человек). Другой — в ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» (заболевших 19 человек, контактных 55 человек). Третий — в Епархиальном Иоанно-Введенском женском монастыре православной религиозной организации Тобольско-Тюменской Епархии Русской Православной Церкви (пос. Прииртышский Тобольского района Тюменской области). В монастыре заболел 21 человек, контактных — 19 человек», — сообщает официальный сайт Роспотребнадзора.

Как ранее указывало агентство, в начале ноября очаг коронавируса был обнаружен в тюменском детском лагере «Снежинка». Заболевание там подтвердилось у 11 детей.