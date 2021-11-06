В одном из тюменских детских лагерей произошла вспышка коронавирусной инфекции. На это пожаловались несколько родителей из Югорска (ХМАО). По их информации, руководство лагеря «Снежинка» о вспышке болезни умолчало, при этом сами дети из разных городов России лежат в изоляторах, а на территории учреждения проходят массовые мероприятия.
«Дети, у которых есть симптомы, лежат в изоляторах до получения результата анализа. Потом просто звонят родителям и говорят: «Забирайте ребенка», — рассказала одна из родительниц в разговоре с порталом 72.ru.
«Моя дочь отдыхала в оздоровительном лагере «Снежинка», города Тюмень. На прошлой неделе один ребенок был уже с положительным диагнозом [коронавирус]. Руководство «Снежинки» скрывало этот факт. В лагере проходят массовые мероприятия, многие дети с положительным анализом, мы забрали ребенка 2 ноября, — отмечает вторая родительница.
При этом в самой «Снежинке» ситуацию журналистам комментировать не стали. В свою очередь, родители уже подали жалобу в в прокуратуру Югорска, которая переадресовала документ главе города.
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