В тюменском лагере произошла вспышка коронавируса. «Дети лежат в изоляторах»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему ОРВИ. Курган, ребенок, лекарства, градусник, грипп, болезнь, орви, заболевание, орви, карантин, больной ребенок, орз, ребенок, больничная койка, больничный, высокая температура, коронавирус
Родители самостоятельно забирают детей из учреждения Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В одном из тюменских детских лагерей произошла вспышка коронавирусной инфекции. На это пожаловались несколько родителей из Югорска (ХМАО). По их информации, руководство лагеря «Снежинка» о вспышке болезни умолчало, при этом сами дети из разных городов России лежат в изоляторах, а на территории учреждения проходят массовые мероприятия.

«Дети, у которых есть симптомы, лежат в изоляторах до получения результата анализа. Потом просто звонят родителям и говорят: «Забирайте ребенка», — рассказала одна из родительниц в разговоре с порталом 72.ru.

«Моя дочь отдыхала в оздоровительном лагере «Снежинка», города Тюмень. На прошлой неделе один ребенок был уже с положительным диагнозом [коронавирус]. Руководство «Снежинки» скрывало этот факт. В лагере проходят массовые мероприятия, многие дети с положительным анализом, мы забрали ребенка 2 ноября, — отмечает вторая родительница.

При этом в самой «Снежинке» ситуацию журналистам комментировать не стали. В свою очередь, родители уже подали жалобу в в прокуратуру Югорска, которая переадресовала документ главе города.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...