Стоимость здания Мокроусовской поликлиники выросла после нескольких неудачных попыток его продать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Здание поликлиники в селе Мокроусово Курганской области в пятый раз за год выставлено на торги. Объявление об этом опубликовано на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений. Предыдущие четыре попытки продать здание сорвались из-за отсутствия покупателей, однако сейчас цена объекта выросла.

«Лот №1. Объект недвижимого имущества — здание поликлиники, площадь 794 кв. м, количество этажей — два, одновременно с земельным участком площадью 1089 кв. м. Виды разрешенного использования: земли под объектами здравоохранения. Адрес: Курганская область, Мокроусовский р-н, с. Мокроусово, ул. Советская, д. 52», — указано в объявлении.

Сейчас это недвижимое имущество находится в собственности Курганской области. Аукцион назначен на 6 декабря, заявки на участие в нем принимают до 30 ноября. «Начальная цена объекта недвижимого имущества — 1 034 083 рублей», — указано в объявлении. В сентябре здание поликлиники выставляли на торги с начальной ценой 967,22 тысячи рублей, но тогда не поступило ни одной заявки на участие в аукционе.

В выписке ЕГРН было указано, что здание построено в 1977 году. В 2016 году его кадастровая стоимость составляла 4,1 млн рублей. В правительстве Курганской области заявляли URA.RU, что здание не используется в качестве объекта здравоохранения с 2019 года, когда поликлиника переехала в здание стационара. Сейчас оно отключено от всех коммуникаций.

В конце августа журналист Андрей Караулов заявил, что продажа здания поликлиники — это трагедия для местных жителей. «Но главная трагедия даже не для людей, оставшихся без поликлиники. Это трагедия чиновников, которые не могут продать здание», — отмечал он.

Здание поликлиники пытаются продать уже не в первый раз Фото: департамент имущества и земельных отношений Курганской области