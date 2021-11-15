Зелиг Ашкенази раскритиковал участников пикета в Екатеринбурге за сравнение с жертвами Холокоста Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Главный раввин Свердловской области Зелиг Ашкенази осудил противников QR-кодов за использование образа жертв Холокоста (массовое уничтожение нацистами европейских евреев в годы Второй мировой войны — прим.ред.) на пикете, который прошел в Екатеринбурге 13 ноября. Участники протеста сравнили себя с узниками фашистских концлагерей, а один из протестующих надел на себя желтую звезду.

«Синагога и еврейские организации всегда стоят на защите свободы слова и свободы совести. Но мы считаем аморальным и бессовестным использование памяти о жертвах нацизма для достижения своих политических целей. Нацисты клеймили евреев (и не только евреев) с целью дальнейшего уничтожения. Звезду Давида на груди заставляли носить тех, кто, по мнению нацистов, должен был умереть. Клеймо нацистов — билет смерти», — посетовал Ашкенази в своем заявлении (есть в распоряжении URA.RU).

По словам духовного деятеля, еврейская община не согласна с позицией протестующих, которые используют образ жертв Холокоста для удовлетворения своих политических амбиций. «Недопустимо сравнивать меры, направленные на защиту населения, с действиями нацистов», — говорится в заявлении Ашкенази.

Ранее URA.RU писало, что активисты движения «РодНадзор» вышли в парк у ТЦ «Дирижабль» на групповой пикет «Против ограничения прав QR-кодами». Движение позиционирует себя как «независимое объединение неравнодушных родителей, которые защищают права детей на безопасное и эффективное образование».