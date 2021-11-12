По согласованию с властями акция, начавшаяся в 13:00, должна завершиться в 14:00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Активисты движения «РодНадзор», позиционирующего себя как «независимое объединение неравнодушных родителей, которые защищают права детей на безопасное и эффективное образование», вышли в парк у ТЦ «Дирижабль» на групповой пикет «Против ограничения прав QR-кодами». К моменту публикации в акции, согласованной с областными властями, участвовали 40 человек, еще несколько десятков наблюдали со стороны, передает корреспондент URA.RU.

На плакатах активистов лозунги «Мы против сегрегации», «QR-код — инструмент принуждения к вакцинации», «QR-код, как паспорт, не подарит безопасность, с ним, возможно, будет проще, как в руках #ВездеНосСующейТещи», «За отмену QR-кода! Документов нет таких, чтобы требовать QR-код!» и другие. Также на месте собирают подписи под заявлением на имя генпрокурора РФ с просьбой проверить последние указы и. о. губернатора Алексея Шмыкова об ограничении доступа в общественные места.

К акции также присоединились представители обкома КПРФ в лице лидера ячейки, вице-спикера Заксобрания Александра Ивачева и депутата гордумы Романа Ступникова. Кроме того, в толпе был замечен адвокат Иван Волков — постоянный участник протестных мероприятий по разным поводам.

Это уже второе публичное выступление «РодНадзора» за неделю. Представители этого же движения 8 ноября протестовали против дистанта в школах Екатеринбурга. Тогда они собрались у горадминистрации. Городские власти пошли на уступку: школам рекомендовали организовать смешанное обучение и вывести часть детей в классы. В пятницу, 12 ноября, стало известно, что дистанционное обучение в школах и колледжах продлили до 20 ноября.

Пропускной режим с использованием QR-кодов введен в Свердловской области с 25 октября. В частности, непривитым от коронавируса запретили посещать торговые центры, рестораны, заведения культуры, рынки и некоторые другие общественные места. Также власти обсудят идею запретить продавать алкоголь без QR-кодов.

С учетом пикетчиков общее количество участников протеста — несколько десятков человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU